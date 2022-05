TAHA BOUHAFS. (Photo by JOEL SAGET / AFP)

Taha Bouhafs ne sera pas candidat aux législatives à Vénissieux, dans la 14e circonscription du Rhône.

Taha Bouhafs n'est officiellement plus candidat à Vénissieux, dans la 14e circonscription du Rhône. "J'aurais aimé tenir bon, j'aurais aimé vous rendre fier [...] J'ai été soutenu, pas assez pour tenir, mais assez pour être reconnaissant [...] Continuez à vous battre. Pour ma part, j'ai essayé mais je n'y arrive plus", a expliqué Taha Bouhafs, candidat Insoumis aux législatives à Vénissieux, dans un communiqué publié sur son compte Twitter dans la nuit de lundi à mardi.

Un communiqué qui pouvait laisser encore un peu de place au doute. De doute, il n'y en a plus depuis la confirmation de Jean-Luc Mélenchon ce mardi matin. "Taha Bouhafs retire sa candidature aux législatives. Une meute s'est acharnée contre lui. À 25 ans c'est lourd de vivre avec des menaces de mort et des mises en cause publiques quotidiennes. Je m'en veux de ne pas avoir su le réconforter autant que nécessaire", a tweeté le leader insoumis.



