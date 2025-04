Une mère vaudaise demande à Elisabeth Borne de diffuser la série "adolescence" dans les établissements scolaires

Dans une pétition adressée à Elisabeth Borne, une mère de famille vaudaise demande à ce que la série Netfix Adolescence soit diffusée dans les établissements scolaires français.

Le 10 avril dernier, une mère de famille vaudaise lançait une pétition adressée à la ministre de l'Education Elisabeth Borne. Dans cette dernière, la mère d'un jeune garçon de treize ans demandait à ce que la série Netflix "adolescence" soit diffusée dans tous les lycées et collèges de France. Pour la jeune femme, la diffusion de la mini-série portant sur le harcèlement scolaire et l'influence des réseaux sociaux sur les jeunes serait un outil de taille. Une idée qui semble plaire. Un peu plus de dix jours plus tard, la pétition compte déjà près de 17 500 signatures.

Prochainement diffusée dans les établissements britanniques, la série permettrait de mieux comprendre les dangers des influences en ligne toxiques et du harcèlement sur les réseaux sociaux. Selon la mère de famille, sa diffusion serait également l'occasion de construire un climat scolaire plus bienveillant et inclusif : "En mettant en lumière des témoignages réalistes, je pense que cette série constitue un outil pédagogique puissant pour sensibiliser les élèves, les enseignants et les familles. Elle pourrait contribuer à une prise de conscience et aider à prévenir de nombreuses situations dramatiques", explique la mère de famille.

Si le premier ministre britannique Keir Starmer a pris la décision de prochainement diffuser la série dans ses établissements, la ministre de l'Education Elisabeth Borne ne semble pas du même avis. Le 3 avril dernier, la ministre française rejetait même cette idée alors qu'elle lui était proposée. Comme l'explique nos confrères de BFM, cette dernière aurait alors partagé que la France disposait déjà de "beaucoup de ressources pédagogiques" et de "bonnes séries françaises."

Lire aussi :