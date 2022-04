Plusieurs personnels de vie scolaire ont été agressés lundi dans un collège de Vénissieux, suite à l'intrusion de quatre individus dans l'établissement.

La scène s'est passée lundi matin, le 4 avril. Quatre individus, qui ne sont pas des élèves, se sont introduits dans le collège Paul Eluard de Vénissieux. Agressifs, ils voulaient s'adresser à des personnels de vie scolaire. Un surveillant a notamment été fortement bousculé. Il a ensuite dû être hospitalisé, selon Radio Scoop. L'agression serait en lien avec un élève.

Le rectorat de Lyon "condamne fermement l’agression dont ont été victimes plusieurs personnels de vie scolaire du collège Paul Eluard de Vénissieux, suite à l’intrusion d’individus dans l’établissement".

Une enquête a été ouverte par le parquet de Lyon suite aux dépôts de plainte, une enquête pour "des chefs de violences en réunion sur personnes chargées d'une mission de service public au sein d'un établissement scolaire". Une affaire suivie par le commissariat de Vénissieux.

"Le recteur apporte tout son soutien à l’ensemble de la communauté éducative du collège et exprime aux victimes de cette agression sa solidarité et ses vœux de rétablissement. Il remercie également les forces de police et de secours pour leur intervention immédiate", souligne le rectorat de Lyon.

Le collège vénissian a été fermé ce lundi après-midi après l'incident. "Les élèves retourneront en classe à partir de mardi matin", précise le rectorat de Lyon.