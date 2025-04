Du 8 au 10 mai prochain, le festival de culture urbaine "Peinture fraîche" posera bagage aux Magasins généraux de Bourgoin-Jallieu.

Street, art, danse, musique, sport, mode... Du 8 au 10 mai prochain, le festival "Peinture fraîche" s'installera à Bourgoin-Jallieu. Dépositaire du label "Secret spot", le festival se tiendra dans un endroit habituellement fermé au public : les Magasins généraux. Marqueurs du passé industriel et commercial de la ville, le "Secret spot" choisi sera alors peint et accueillera une vingtaine d'exposants pour l'occasion.

Une multitude d'activité seront proposées lors de ces trois jours. Entre autre, des tatouages, des ateliers ou encore des prestations de skate. Les artistes Millo, Vinnie, Artez, le Lyonnais Acre et d'autres figures du street-art seront présents pour l'occasion. Les plus téméraires pourront également tenter plusieurs sports urbains en compagnie du double-champion du monde de foot-freestyle Matéo Séri. Parmi les sports proposés à l'essai : le hip-hop, le street-foot, le BMX et le skate. Enfin, plusieurs dj se produiront lors de ces trois jours de show gratuits.

