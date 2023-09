Une marche contre les violences policières ce samedi à Villeurbanne

Une marche contre les violences policières et la répression des contestations sociales s'élancera de l'Esplanade de l'Europe à Villeurbanne cet après-midi.

À l'appel de plusieurs associations, collectifs et organisations syndicales et politiques, une marche contre les violences policières est organisée ce samedi 23 septembre à Villeurbanne. Le cortège partira à 14h30 de l'Esplanade de l'Europe. Il prendra ensuite la direction de Charpennes pour atteindre le cours Lafayette, et arrivera place Gabriel-Péri, dans le 7e arrondissement de Lyon.

Les organisateurs demandent, entre autres, la fin de "la répression des contestations sociales démocratiques et écologiques, et des violences policières", et pour la justice sociale climatique, féministe et les libertés publiques" ainsi que "l'abrogation de la loi de 2017 sur l'assouplissement des règles d'usage des armes à feu" par les policiers. Le texte est, en effet, fortement remis en cause depuis la mort du jeune Nahel, tué par un policier après un contrôle routier.