Une manifestation contre le pass sanitaire prévue place des Terreaux à Lyon samedi 7 août

Un appel à manifester samedi 7 août à Lyon contre le pass sanitaire circule sur les réseaux sociaux. Un parcours de manifestation est prévu.

Depuis les annonces d'Emmanuel Macron du 12 juillet sur l'extension du pass sanitaire et l'obligation vaccinale pour les personnels hospitaliers, les grèves et manifestation se multiplient à Lyon. Depuis le samedi 14 juillet, les samedis sont l'occasion de manifestations qui réunissent environ 2000 personnes contre le pass sanitaire (mais pas seulement).

Les semaines précédentes à Lyon, les manifestants étaient divisés en deux lieux de rendez-vous. Parmi ces deux rassemblements, l'un était déclaré chaque semaine, l'autre ne l'était pas et se trouvait dans une zone ensuite interdite à la manifestation par la préfecture.

Cette fois, un seul appel a pour l'instant émergé, pour une manifestation à 14h, samedi 7 août, entre la place des Terreaux et le palais de justice. Il est notamment relayé par l'Assemblée des Gilets Jaunes de Lyon. Les manifestants demandent le retrait de la loi qui étend le pass sanitaire, et sont aussi "pour une vaccination consentie et éclairée et une gestion sanitaire démocratique et transparente", "pour une vraie politique sanitaire : revalorisation des métiers du soin, moyens humains et matériels pour les hôpitaux" et pour la levée des brevets sur les vaccins.