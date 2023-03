À Lyon, le réseau TCL sera "très légèrement perturbé" par la grève du 28 mars

La grève du 28 mars ne devrait avoir un impact que très relatif sur le fonctionnement des Transports en commun lyonnais (TCL). Une seule ligne de bus sera supprimée.

Une semaine après une mobilisation record à Lyon contre la réforme des retraites, les organisations syndicales appellent de nouveau les Lyonnais à descendre faire grève ce mardi 28 mars. La mobilisation ne devrait que peu impacter les transports en commun.

Fréquence allégée sur les tramways

Comme la semaine dernière, les métros et les funiculaires fonctionneront normalement. Pas de suppression de suppression de ligne également du côté du réseau de tramway, en revanche trois lignes verront leur fréquence allégée.

La ligne T2 circulera avec une fréquence de 7 minutes

La ligne T3 circulera avec une fréquence de 9 minutes

La ligne T4 circulera avec une fréquence de 7 à 10 minutes

Une lignes de bus supprimée

Le "gros" des perturbations pour cette journée du 28 mars se concentrera sur le réseau de bus. Trois lignes verront leur fréquence allégée (14, 15 et 63) et la ligne S1 sera supprimée. Le parcours des lignes de bus C4, C7, C10, C11, C12, C16 et C20 pourrait également être affecté par le passage du cortège de la manifestation qui doit remonter le cours Gambetta à partir de 11 heures, en direction de la place Bellecour.

[Info voyageurs] ⚠️Mouvement social national mardi 28 mars⚠️

↪️ De légères perturbations sont à prévoir sur le réseau TCL

↪️ Retrouvez tout le détail des lignes impactées : https://t.co/y4k9gdlv0B pic.twitter.com/GRcUtdGVVA — TCL (@TCL_SYTRAL) March 26, 2023

Quelques perturbations sont également à prévoir sur les lignes scolaires Junior Direct :