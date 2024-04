Vous cherchez un emploi ? Découvrez le festival des métiers essentiels à Lyon

Le festival des métiers co-organisé par la Maison Métropolitaine d’Insertion pour l’Emploi, France Travail et la Métropole de Lyon, se déroulera du 8 avril au 3 mai dans les bureaux de la Métropole.

Le festival du “prendre soin”, organisé du 8 avril au 3 mai, à la Métropole de Lyon, s’adresse aux personnes en recherche d’emploi, désireuses de travailler dans le secteur du soin. Depuis la crise du Covid, ce milieu souffre d'une pénurie de candidats sans précédent.

80 animations dédiées aux métiers du soin

Plus de 80 animations seront organisées pendant ce festival dédié à la découverte des métiers du soin et de l’accompagnement. Le public est invité à aller à la rencontre des professionnels du handicap, de la protection de l’enfance et de la petite enfance. Cette année, l’accent a été mis sur la jeunesse avec plusieurs évènements dédiés aux collégiens et lycéens. Des ateliers et activités seront organisés dans les établissements et hors les murs afin de sensibiliser le jeune public à ces métiers en tensions.