L'école Gabriel Péri à Vénissieux sera occupée à partir de jeudi pour mettre à l'abri cinq enfants sans logement.

A partir du jeudi 21 mars, l'école Gabriel Péri à Vénissieux sera occupée par le collectif Jamais sans toit pour mettre à l'abri une famille avec cinq enfants de 4 à 16 ans, sans solution d'hébergement. "Les appels au 115 sont saturés et aucune solution n'est proposée à cette famille", déplore Jamais sans toit qui rappelle qu'en 2024, chaque soir, 1 000 enfants se retrouvent sans solution et passent la nuit dehors du fait d’un manque de places d’hébergement d’urgence.

Mi-janvier, le collectif avait transformé l'école désaffectée Montel en un centre d'hébergement d'urgence où plus d'une centaine de personnes avaient posées leurs valises. Depuis septembre 2023, plus de 200 enfants scolarisés à Lyon seraient sans-abris et souvent logés dans leur établissement grâce à la mobilisation des citoyens.

En janvier, 13 écoles étaient occupées chaque soir pour mettre à l'abri des familles avec enfants.

