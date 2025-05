"Un vote contre la santé" : à son tour, Grégory Doucet fustige le vote de l'Assemblée sur la suppression des ZFE

Au lendemain du vote à l'Assemblée nationale de la suppression des ZFE en France, Grégory Doucet, maire de Lyon, a dénoncé un "vote contre la santé".

Grégory Doucet, maire de Lyon, n'aura pas tardé à prendre la roue de Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon. Dans un message posté sur ses réseaux sociaux ce jeudi après-midi, l'édile écologiste a fustigé le vote de l'Assemblée nationale sur la suppression des ZFE en France.

A lire aussi : Suppression de la ZFE votée à l'Assemblée : comment ont voté les députés du Rhône ?

Un vote qualifié de "révoltant" de la part de Bruno Bernard un peu plus tôt dans la journée et qui est, selon Grégory Doucet, "contre la santé". "Les Zones à Faibles Émissions ont été créées pour protéger. Elles protègent d’abord celles et ceux qui sont les plus exposés : les enfants, les aînés, les habitants des quartiers populaires" estime l'élu écologiste.

Ce dernier dénonce ensuite les "groupes populistes de tout bord à l'Assemblée nationale" ayant voté "contre la santé des Françaises et des Français". Un texte soutenu notamment par de nombreux députés LFI, comme Gabriel Amard, Abdelkader Lahmar et Idir Boumertit dans le Rhône. Un parti, la France Insoumise, présent dans la majorité municipale de Grégory Doucet à l'hôtel de ville.

"La santé, la justice sociale et la liberté de circuler ne doivent être ni opposées, ni instrumentalisées" conclut le maire de Lyon.

A lire aussi : "Vote révoltant" et "recul tragique" : Bruno Bernard en colère après le vote de la suppression des ZFE