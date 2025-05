Future place du 11 Novembre 1918 et du 8 Mai 1945. (©Métropole de Lyon)

La place centrale de la commune de Vernaison, au sud de Lyon, fait l'objet d'un projet de requalification qui devrait être rendu en novembre prochain.

La Métropole de Lyon va mener des travaux de transformation de la place centrale de la commune de Vernaison, au sud de l'agglomération lyonnaise. Bordée par la mairie, l'église ou encore des commerces, la place du 11 novembre 1918 et du 8 mai 1945 sera repensée pour en faire "un lieu de rencontre agréable et adapté , avec des espaces de repos, la pose d’une fontaine, de sanitaires publics et un renforcement des espaces verts", indique la collectivité

La place des piétons, PLMR et cyclistes sera également revue, mais les 48 places de stationnement en zone bleue seront maintenues. Ce projet est estimé à 579 000 euros, dont 410 000 euros au titre du budget Projet de territoire.

"Une nouvelle subvention de 40 000€ a été votée en Commission permanente afin de compléter les aménagements futurs", ajoute la Métropole. Les travaux, qui se dérouleront à l'automne prochain, doivent être terminés en novembre 2025.

