L'interprofession des vins du Beaujolais se félicite des retours des consommateurs après les cuvées de garde du millésime 2024.

"2024 en Beaujolais : le millésime de l'effort et de la diversité !" C'est ainsi que l'Inter Beaujolais résume l'année 2024 "particulièrement éprouvante pour les vignerons français". Mais malgré les conditions météorologiques instables, l'interprofession des Beaujolais constate "avec plaisir le style fin, frais et élégant des 2024, très en phase avec les attentes des consommateurs actuels". L'hiver humide et très doux a fait de 2024 un millésime semblable à celui de 2020 ou 2017.

Lire aussi : Beaujolais nouveau : "du fruit en bouteille"

Si la floraison n'a pu démarrer que début juin 2024, les belles journées d'août ont offert une bonne maturité aux vins du Beaujolais, note-t-elle. "L’allongement des macérations a permis d’acquérir progressivement des structures tendres et des pigments complémentaires pour assurer des couleurs vives au millésime 2024. Ce millésime a produit des gamays frais et légers, en phase avec les attentes des consommateurs", estime Bertrand Chatelet, œnologue à la Sigarex-Beaujolais.

Et Jean-Marc Lafont, président d'Inter Beaujolais, de reprendre : "Le Beaujolais n’a jamais suscité autant de retombées positives sur ses vins, ses terroirs, ses paysages et les femmes et les hommes qui l’animent".