Depuis septembre 2024, l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes distribue la mallette HANDOL aux professionnels du secteur médico-social de la région. Un programme visant à mieux prendre en charge les personnes handicapées.

Afin de lutter contre la prise en charge inadaptée des personnes handicapées, l'ARS (agence régionale de santé) Auvergne-Rhône-Alpes et le CHU de Clermont Ferrand ont conçus HANDOL. Distribué depuis septembre aux professionnels de la région, ce programme vise à mieux repérer et soulager la douleurs des personnes en situation de handicap : "Lorsque la personne n’est pas en capacité de dire où elle a mal, elle peut l’exprimer de manière particulière, par des troubles du comportement ou de l’agitation", explique Frédérique Chavagneux, directrice déléguée qualité de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes. Elle poursuit : "Quelque fois, on peut avoir des prises en charge qui sont inadaptées puisqu’on ne va pas traiter la cause de la douleur mais le symptôme que l’on voit."

Grâce aux outils fournis, le programme HANDOL permet donc d'améliorer la qualité des soins tout en aiguillant le personnel médico-social. Sont à retrouver dans la mallette, un classeur regroupant différentes grilles d'évaluation de la douleur, adaptées à chaque âge et à chaque profil. Mais aussi un carnet de suivi et un livret de formation.

Perspectives d'avenir

A terme, l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes souhaite continuer d'accompagner les établissements dans l'expérimentation de la mallette. Le programme devrait également évoluer en fonction des retours des professionnels des établissements concernés. "Nous avons déjà des pistes pour aller plus loin : mettre à jour la mallette destinée aux personnes âgées et approfondir la question des douleurs neuropathiques", annonce Frédérique Chavagneux

Lire aussi :