Un trafic de drogue démantelé à Vénissieux : 1 kg de cannabis et un pistolet saisis

Dans un appartement de Vénissieux, la police a interpellé deux suspects et découvert 1,1 kg de cannabis et un pistolet-mitrailleur.

Les policiers avaient mis en place un dispositif de surveillance, rue Gambetta à Vénissieux. Ils ont finalement interpellé dans la rue un homme qui était porteur de 160 grammes de résine de cannabis. Un stock qu'il venait de récupérer dans un appartement voisin.

Dans cet appartement, deux suspects âgés de 21 ans et 18 ans étaient interpellés et placés en garde à vue. Il était découvert sur place une cargaison de 1,1 kg de cannabis, 640 grammes de résine de cannabis et un pistolet-mitrailleur approvisionné de trois cartouches.

Il apparaissait que ces deux suspects originaires de l'agglomération lyonnaise avaient loué pour un mois cet appartement via une plateforme de location pour court séjour. La propriétaire de l'appartement déposait plainte pour des dégradations commises dans son logement.

Deux personnes ont été présentées au parquet le 7 avril et écrouées avec un renvoi de leur jugement au 18 mai 2022.