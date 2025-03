"Un scandale écologique" : cette pub bientôt retirée du réseau TCL

Depuis quelques jours, le présence de publicités pour le site chinois Temu sur le réseau TCL étonne. La Métropole de Lyon a prévu de les retirer.

Alors que les écrans publicitaires numériques, jugées anti-écologiques, ont tous été retirés du métro lyonnais en avril 2024, cette nouvelle campagne publicitaire étonne. Depuis quelques jours, le réseau TCL pullule d'affiches promotionnelles pour le site de e-commerce chinois Temu. Écouteurs sans fil à 3.99 euros, paire baskets à 2.99 euros... "Faites du shopping comme un milliardaire", promet la marque.

Une campagne totalement contradictoire avec les objectifs de transition écologique de la Ville et de la Métropole. Une contradiction que l'élu local Julien Rang (Horizons) ne s'est pas empêché de faire remarquer, sur le réseaux social LinkedIn.

Lire aussi : "Nous sommes soumis à environ 2 000 publicités chaque jour" assure Yohan Triboulet

"Baisser notre empreinte carbone d’un côté avec Sytral Mobilités mais encourager les Lyonnais à acheter chez Temu de l’autre… Sérieusement ?!", s'est-il insurgé, qualifiant cette initiative de "fête de la consommation low cost et non durable" et de "scandale écologique".

Et selon l'élu de Tassin-la-Demi-Lune, cette publicité impacte également les commerçants, déjà en difficulté. "[Ils] se mobilisent quotidiennement pour faire vivre leurs enseignes, proposer des services de qualité qui respectent nos normes environnementales et sociales", a-t-il complété.

La campagne "retirée"

Gérée par un délégataire publicité de la Métropole de Lyon, la campagne sera progressivement retirée du métro et des arrêts de bus du réseau lyonnais. "Entre aujourd'hui et demain", avait indiqué le co-président du groupe Les Écologistes, Benjamin Badouard, jeudi 27 mars. Si quelques affichent demeurent pour l'instant, elles devraient bientôt toutes disparaître.