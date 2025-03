Lyon : un bar associatif fermé pour nuisances sonores

Situé dans le 1er arrondissement de Lyon, le bar associatif Collision est visé par une fermeture administrative de deux semaines, ordonnée par la préfecture.

"Une décision difficile à accepter." C'est en ces termes que s'est exprimé le bar associatif Collision, situé sur les pentes de la Croix-Rousse et visé, pour la deuxième fois, par une fermeture administrative.

En septembre 2024, l'établissement avait déjà fermé ses portes pendant une semaine, en raison de nuisances sonores. Les mêmes plaintes le visent aujourd'hui. À compter du 27 mars, le bar restera donc fermé pour une durée de deux semaines.

Selon l'arrêté préfectoral consulté par nos confrères d'actu Lyon, le maire de Lyon et la Préfère du Rhône avaient écrit aux gérants dès la fin du mois de février. Ils demandaient notamment des documents légaux manquants à propos du système sonore du lieu. Malgré la première fermeture, l'établissement aurait "continué de diffuser de la musique amplifiée sans justifier que le système sonore" était "conforme à la réglementation".

"Tout devait rentrer dans l'ordre"

Du côté des gérants, la décision passe mal. "Une décision difficile à accepter, surtout à ce moment clé où tout devait enfin rentrer dans l’ordre. Cette sanction impacte non seulement notre structure mais aussi les artistes, collectifs et publics qui font vivre Collision", ont-ils écrit sur leurs réseaux sociaux.

Les "événements touchés par cette fermeture" devraient être reprogrammés. "Continuez à nous soutenir et restez à nos côtés. Collision reviendra plus fort, et pour de bon", ont conclu les gérants.