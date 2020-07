Un "rodéo" bloque la circulation sur une quatre voies près de Saint-Etienne

Dimanche 26 juillet, une centaine d’individus ont bloqué les voies de la route nationale 498 dans la Loire. Tandis que des voitures entravaient la circulation, une cinquantaine de motos s’adonnaient à un "rodéo" automobile.

Hier, aux alentours de 15h, les voies de la nationale 498 entre Saint-Bonnet-le-Château et Andrézieux-Bouthéon, dans la Loire, ont été brutalement investies pas une cinquantaine de véhicules (principalement des voitures et motos) qui s’adonnaient à un "rodéo".

D’après nos confrères de France Bleu, "les voitures étaient chargées de ralentir la circulation pendant que les motos s’offraient des démonstrations de mono-roues et autres figures de style". Les usagers de la route ont rapidement contacté les forces de l’ordre en raison de la dangerosité de la scène, en plus d’insultes et d’incivilités proférés à leur encontre.

Une quinzaine de patrouilles de la gendarmerie de Montbrison et trois autres de l’EDRS de Saint-Etienne ont été mobilisées. Tous les individus et véhicules concernés ont été interpellés, malgré l’arrivée tardive des gendarmes qui n’ont pu constater directement les faits d’entrave à la circulation et de rodéos. Une enquête est en cours pour déterminer les responsabilités de chaque protagoniste.

Les individus interpellés ont expliqué qu’ils se sont rassemblés pour rendre hommage à un ami décédé la semaine dernière d’un accident vasculaire cérébral.

Dans la région Auvergne Rhône-Alpes, les rodéos automobiles semblent se multiplier. Samedi 25 juillet, la veille du rassemblement, un élu a été percuté par une voiture à Toussieu (Rhône) en essayant de faire cesser un rodéo.