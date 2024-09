Le restaurant casher O'Laffa a été vandalisé dans la nuit de lundi à mardi à Villeurbanne. Joint par Lyon Capitale, la responsable de l'établissement s'est dite "abattue" face à ce déchaînement de violences.

C'est au réveil, alors qu'elle s'apprêtait à amener son fils à l'école, que Cindy Fevre, responsable du restaurant O'Laffa à Villeurbanne, a découvert l'impensable. L'établissement cacher avait été vandalisé dans la nuit de lundi à mardi. "Quand j'ai appris ça je suis allé rapidement sur les lieux, pensant qu'il y avait simplement des tags sur la façade" explique à Lyon Capitale la Lyonnaise de 34 ans. "Mais en fait toutes les vitres ont été cassées" témoigne-t-elle.

Des tags "Free Gaza" et de la peinture rouge étaient présents sur les murs de l'établissement casher, situé à proximité du métro Flachet. Des "actes intolérables de violence" condamnés par "le maire de Villeurbanne et l'ensemble de l'équipe municipale" dans un communiqué ce mardi matin.

"Ca n'a jamais été aussi violent"

"On avait déjà été victime d'insultes racistes dans le quartier, mais ça n'a jamais été aussi violent" complète Cindy Fevre qui avoue être "très énervée et un peu abattu" après les événements de la nuit. "Je ne sais plus quoi faire, je me demande vraiment quel avenir on a ici, nous, les juifs, en France. Quand quelque chose comme ça vous arrive, on remet tout en question".

La Lyonnaise de confession juive témoigne d'un climat anxiogène qui s'est accentué depuis le 7 octobre 2023 et l'attaque du Hamas en Israël. "On a peur tous les jours quand on se déplace, quand on dépose nos enfants à l'école. On marche la tête baissée depuis le 7 octobre", raconte, émue, Cindy Fevre.

Après l'intervention de la police scientifique mardi matin, l'heure était au désarroi pour les gérants du restaurant. "C'est désolant, je ne sais pas quand on va pouvoir rouvrir. Honnêtement entre les vitres et la façade, il y a du boulot" poursuit-elle. L'établissement, ouvert depuis le 7 août 2023 propose "les délices de la cuisine israélienne authentique" dans une ambiance "familiale". "Tout le monde est le bienvenu chez nous, notre porte est toujours ouverte. On ne montre à personne qu'on est juif" détaille la responsable, qui tenait jusqu'à l'été dernier un bar PMU à Caluire.

La Ville réagit dans un communiqué

"L’équipe municipale adresse tout son soutien aux victimes de cette agression et plus largement à la communauté juive. Chacun, chacune doit pouvoir vivre en paix et en sécurité à Villeurbanne, comme ailleurs, dans le respect de ses convictions, quelles qu’elles soient" s'est de son côté exprimé la municipalité.

"Il faut mettre fin aux massacres et au désastre humanitaire qui se déroulent depuis 11 mois à Gaza. Il faut que les otages israéliens soient libérés sans attendre. Le cessez-le-feu est la seule issue au cauchemar que vivent les populations. Mais nous refusons la concurrence des souffrances", a également rappelé Cédric Van Styvendael, maire de Villeurbanne, dans le communiqué.