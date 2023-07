Ain : la centrale du Bugey choisie pour accueillir deux réacteurs EPR2

Ce mercredi, la centrale nucléaire du Bugey dans l'Ain a été choisie pour accueillir une paire de nouveaux réacteurs EPR2.

Le président de la République l'avait annoncé il y a plus d'un an : six nouveau réacteurs nucléaires EPR2 seront construits sur trois sites en France. Gravelines, dans le Nord, Penly en Seine-Maritime avaient été sélectionnés. EDF devait proposer un troisième site à l'Etat. C'est officiel depuis ce mercredi, la centrale du Bugey dans l'Ain a été choisie pour être le troisième site.

Damien Abad salue la décision

C'est à l'occasion du conseil de politique nucléaire, présidé par Emmanuel Macron, qu'a été retenu "avec l’appui des élus du territoire, le site de Bugey pour l’implantation de la troisième paire de réacteurs EPR2, après Penly et Gravelines. La localisation de la première phase du programme de construction d’EPR2 est ainsi désormais arrêtée".

Ce mercredi soir, le député de l'Ain, Damien Abad, salue la décision du chef de l'Etat, sur Twitter. Le président de la communauté de communes de la Plaine de l’Ain et du Parc industriel, Jean-Louis Guyader, avait joué de toute son influence pour être sélectionné face au site de Tricastin.

