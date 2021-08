Lundi 30 août, une mobilisation pro-vaccin est organisée dans le 2e arrondissement de Lyon.

Le rendez-vous est donné à 18h place Antonin-Poncet, dans le 2e arrondissement de Lyon. Le rassemblement porte pour mot d'ordre : "Fraternité citoyenne, tous vaccinés pour une liberté partagée". C'est Jean Boucaud qui a lancé l'appel. L'ancien journaliste et candidat socialiste à la mairie de Mâcon était responsable presse de la campagne de David Kimelfeld (ex-LREM) aux élections métropolitaines de 2020. Mais l'ancien proche de David Kimelfeld se dédouane d'emblée de toute proximité politique. "Je ne suis pas macroniste. On ne veut pas de banderole politique. C'est un rassemblement citoyen indépendant", assure Jacques Boucaud.

"On entend que ceux qui sont anti-vaccin, déplore l'ancien journaliste. Je me suis fait traité de fasciste sur les réseaux sociaux car j'ai dit que j'étais favorable au vaccin. Ce qui m'a fait réagir, c'est la violence des propos. On ne peut pas laisser ça... J'ai eu l'idée pendant l'été [de ce rassemblement]". Difficile d'estimer combien de personnes seront présentes, alors que les manifestations anti-pass sanitaire, où se trouvent aussi des anti-vaccins, réunissent environ 3000 personnes chaque samedi (selon la préfecture).