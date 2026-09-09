Un mercredi pluvieux et frais à Lyon, seulement 21 degrés attendus

Ce mercredi 9 septembre 2026 marque la fin de la canicule à Lyon avec des températures qui ne dépasseront pas les 21 degrés au meilleur de la journée.

La chute des températures va être spectaculaire à Lyon. Ce mercredi 9 septembre, et alors que la veille le thermomètre affichait encore 36 degrés, il fera pas plus de 21 degrés dans l'après-midi. Une chute des températures et un retour de l'air frais avec 16 degrés ce mercredi matin.

Côté ciel, la matinée s'annonce pluvieuse avec la présence d'un front pluvieux s'évacuant en cours de matinée pour laisser place à un ciel plus changeant. Le soleil alternera avec les nuages jusqu'à la fin de la journée.