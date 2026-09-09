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Illustration orages. (Photo by Dominique Delfino / Biosphoto / Biosphoto via AFP)

Orages et inondation : cinq départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

  • par LR

    • Cinq départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont concernés par une vigilance orages ou pluie-inondation ce mercredi 9 septembre 2026.

    Alors que la canicule a pris fin cette nuit à Lyon et dans l'ensemble du pays avec l'arrivée d'un front pluvieux et de l'air océanique frais, Météo France a placé cinq départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance.

    La Drôme et l'Ardèche sont en vigilance aux orages tandis que l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie sont eux concernés par une vigilance pluie-inondation. Localement les précipitations pourraient être très forte tout au long de la journée mais surtout ce matin.

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