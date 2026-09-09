Orages et inondation : cinq départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

Cinq départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont concernés par une vigilance orages ou pluie-inondation ce mercredi 9 septembre 2026.

Alors que la canicule a pris fin cette nuit à Lyon et dans l'ensemble du pays avec l'arrivée d'un front pluvieux et de l'air océanique frais, Météo France a placé cinq départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance.

La Drôme et l'Ardèche sont en vigilance aux orages tandis que l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie sont eux concernés par une vigilance pluie-inondation. Localement les précipitations pourraient être très forte tout au long de la journée mais surtout ce matin.