Un mercredi entre nuages et éclaircies à Lyon, jusqu'à 16 degrés attendus

C'est une journée alternant entre nuages et éclaircies qui attend les Lyonnaises et les Lyonnais ce mercredi 26 mars 2025.

Au lendemain d'une soirée orageuse et pluvieuse, ce mercredi s'annonce plus calme à Lyon et dans la région lyonnaise. Le ciel alternera entre nuages et éclaircies toute la journée, avec la possibilité d'une ondée locale dans l'après-midi avec l'arrivée du vent du nord qui pourrait souffler jusqu'à 45km/h en fin de journée.

Côté températures, il fait 8 degrés ce mercredi matin et le thermomètre affichera 16 degrés dans l'après-midi. Des valeurs proches des normales de saison.