Un lundi pluvieux à Lyon, jusqu'à 19 degrés attendus

C'est un début de semaine gris et pluvieux qui attend l'agglomération lyonnaise ce lundi 12 mai 2025.

La pluie est de retour à Lyon ce lundi 12 mai. Pour débuter cette nouvelle semaine, c'est une journée assez grise et plutôt humide qui attend toute la région lyonnaise. Des averses, avec orage possible, pourraient être assez fréquentes tout au long de la journée et surtout dans l'après-midi.

Côté températures il fait 12 degrés ce lundi matin et le mercure atteindra les 19 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs proches des normales de saison. Avant une hausse des températures avec 26 degrés attendus ce jeudi.