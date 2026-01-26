Un lundi entre nuages et éclaircies à Lyon, jusqu'à 8 degrés attendus

C'est une journée mitigée, où les nuages alterneront avec des éclaircies, qui attend Lyon et l'agglomération lyonnaise ce lundi 26 janvier 2026.

Pour débuter cette dernière semaine de janvier, le temps s'annonce mitigé à Lyon. Alors que des nuages envahissants seront présents dans le ciel lyonnais ce lundi matin, ils laisseront place à des éclaircies dans l'après-midi.

Côté températures il fait 2 degrés ce matin et le mercure grimpera jusqu'à 8 degrés au meilleur de la journée avec un vent de sud-ouest quasiment inexistant. Des températures proches des normales de saison.