Deux nouveaux pôles d’entrepreneurs seront créés en 2025 dans la Métropole de Lyon

À compter de 2025, les entrepreneurs et les porteurs de projet de l’Est de la Métropole de Lyon pourront être accompagnés au sein de deux nouveaux pôles spécialisés. Installés sur les communes de Vénissieux et Vaulx-en-Velin, ils seront financés par le Grand Lyon à hauteur de 14 millions d’euros.

Après le Nord, à Neuville-sur-Saône, l’Ouest, à La Duchère (Lyon 9e), et le Sud, à Givors, le Grand Lyon s’attaque à l’Est de la Métropole, où il souhaite faciliter l’accompagnement des entrepreneurs. À partir de 2025, deux nouveaux pôles dédiés aux entrepreneurs seront donc installés à Vénissieux et Vaulx-en-Velin, "pour couvrir respectivement les besoins du territoire nord-est et sud-est de la Métropole", explique la collectivité.

Voté le 13 décembre lors du dernier conseil métropolitain de l’année, ce projet doit permettre d’"accélérer la dynamique entrepreneuriale des communes de l’Est métropolitain", où, "en dix ans, le nombre d’entreprises a plus que doublé", fait valoir Bruno Bernard, le président de la Métropole de Lyon.

Un projet à 14 millions d’euros

Au sein de ces sites, dont la création est financée à hauteur de 14 millions d’euros par la collectivité, les professionnels pourront développer leur projet entrepreunarial grâce aux ressources mises à disposition par le programme Lyve de la Métropole de Lyon. Celui-ci s'appuie notamment sur un large réseau de 300 entrepreneurs, formateurs et spécialistes de l’entrepreneuriat. Au cours des deux dernières années, les trois pôles déjà installés sur le territoire ont "atteint voire dépassé leurs objectifs", se félicite la Métropole dans un communiqué.

"Un développement plus équilibré du territoire tout en garantissant un accompagnement pour tous les entrepreneurs qui créent de l’activité et de l’emploi sur la Métropole", Bruno Bernard, le président de la Métropole de Lyon

Différents programmes sont proposés aux professionnels selon l'avancée de leur projet avec notamment Lyve-In, pour l’accélération commerciale, ou Earlyve, pour la structuration de l’idée des professionnels. En deux ans, ces programmes ont ainsi permis de recevoir plus de 2 900 porteurs de projets et d’accompagner 258 entrepreneurs.

Héberger les jeunes entreprises

Au travers de Lyve-Up, un autre volet du programme d’accompagnement des entrepreneurs dans le Grand Lyon, 38 entreprises spécialisées dans l’alimentation, l’artisanat, les services aux entreprises ou encore le sport, sont actuellement hébergées sur les pôles d’entrepreneurs, afin de leur permettre de se développer dans les meilleures conditions.

En 2025, les deux nouveaux sites devraient "contribuer à un développement plus équilibré du territoire tout en garantissant un accompagnement pour tous les entrepreneurs qui créent de l’activité et de l’emploi sur la Métropole", assure Bruno Bernard.