Un homme jugé pour la détention de 150 000 images pédopornographiques

Un habitant de Roanne dans la Loire a été condamné à cinq ans de suivi sociojudiciaire mardi 15 novembre. 150 000 images pédopornographiques avaient été retrouvées sur son ordinateur.

Un Roannais de 51 ans comparaissait mardi 15 novembre devant le tribunal de Roanne pour avoir consulté, détenu et diffusé des images pédopornographiques, rapporte Le Progrès. Environ 150 000 images de mineurs de 8 à 12 ans abusés sexuellement par des adultes ont transité sur l'ordinateur et les disques durs du quinquagénaire.

Tentative de suicide, isolement, "détresse très importante"...

Le procureur de la République a qualifié ces images d'"insoutenables", et de noter : "la particularité dans ce dossier, c'est que l'auteur va se dénoncer lui-même". En effet, le 3 décembre 2018, l'homme a tenté de suicider en se jetant dans la Loire avant de se raviser et d'aller se dénoncer au commissariat. Le prévenu se définissait comme un "voyeur pédophile" et a avoué qu'il se rendait dans des parcs publics pour observer les petits garçons. Le quinquagénaire a été diagnostiqué autiste.

L'expert psychiatre a noté une "détresse très importante" et une altération de son discernement due à son isolement. Le prévenu a expliqué avoir été harcelé toute son enfance, aussi, lors de ses crises de bipolarité, sa mère se mettait à nue et le serrait dans les bras.

L'homme a été condamné à cinq ans de suivi sociojudiciaire avec une injonction de soins, l’interdiction de paraître près d’une aire de jeux ou à proximité d’un établissement scolaire et l’inscription au Fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles (Fijais).