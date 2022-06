Dans le cadre de Villeurbanne capitale française de la culture 2022, 100 jeunes de 12 à 25 ans organisent un festival du 3 au 5 juin au parc de la Feyssine, à Villeurbanne. Ils attendent 20 000 festivaliers/jour

Villeurbanne fête la culture. La cité de 150 000 habitants a décroché le label « capitale française de la culture » pour l’année 2022 - une première en France.

Plus de 800 évènements sont prévus tout au long de l'année, dont plus de 300 spectacles et de nombreux concerts. L'un des grands moments est le "Festival réel", organisé du vendredi 3 au dimanche 5 juin au parc de la Feyssine.

Le festival est organisé de A à Z par cent jeunes âgés de 12 et 25 ans, qui avaient les clés du camion sur la création, les artistes, la programmation, la régie, le son, la lumière, la gestion d'un budget et la gestion de la sécurité.

L'artiste Eddy de Pretto est la tête d’affiche du festival villeurbannais. " Nous l'avons choisi pour ses textes sensibles, engagés et sa musique qui rassemble des publics d’univers très différents ", expliquent les organisateurs.

Quelques artistes au programme :

Eddy de Pretto, le vendredi 5 juin, de 21h à 22h

Ascendant vierge, le vendredi 5 juin, de 22h45 à 23h45

Ofenbach, le vendredi 5 juin de 01H05 à 02h15

Roméo Elvis, le samedi 6 juin, de 22h15 à 23h15

PLK, le samedi 6 juin, de 23h45 à 00h45

Soheila et Marielle, deux jeunes organisatrices, sont venues présenter le festival sur le plateau de 6 minutes chrono, l’émission télé quotidienne de Lyon Capitale.

Retrouvez l'interview vidéo ci-dessous