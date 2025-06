Un exercice de sécurité civile organisé sur le site Rhône Sud de Feyzin le 12 juin 

Un exercice de sécurité civile sera organisé par l’État le 12 juin prochains sur le site Rhône Gaz à Feyzin.

Les habitants des communes de Feyzin, Solaize et Saint-Fons, recevront un message d’alerte le 12 juin prochain. Un exercice de sécurité civile sera en effet organisé jeudi prochain sur le site Rhône Gaz, au sud de Lyon. Les sirènes du plan particulier d’intervention de l’exploitant et du système d’alerte et d’informations aux populations des communes seront également déclenchées.

Pour rappel, de nombreux exercices de sécurité civile sont organisés chaque année afin de tester les capacités d’action des services de l’État, ainsi que des collectivités locales ou encore des exploitants et transporteurs, et d’apporter la réponse opérationnelle la plus adaptée en situation d’urgence.

Le dispositif FR-Alert sera une nouvelle fois testé pour l’occasion. Ce dernier permet en effet de prévenir en temps réel toute personne détentrice d’un téléphone portable de sa présence dans une zone de danger et de l’informer des comportements à adopter pour se protéger. Pour les automobilistes sur l’autoroute A7 et les usagers de la SNCF présents sur le secteur, vous recevrez également une notification d’alerte, mais aucune action ne sera à entreprendre, la mention "exercice" sera indiquée sur l’alerte.