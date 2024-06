La Brooklyn Expérience revient à Lyon du 5 au 9 juin pour proposer ses bières emblématiques et un programme artistique chargé.

La Brooklyn Expérience investit la Cité des Halles du 5 au 9 juin, promettant une immersion totale dans l'univers du célèbre arrondissement new-yorkais. Un évènement organisé par la brasserie Brooklyn Brewery, pionnière du mouvement brassicole américain depuis 1988. Le rendez-vous incontournable des amateurs de bières, de gastronomie et de culture urbaine.

Bière, fast food et culture

Les visiteurs auront notamment l'opportunité de déguster les trois IPA iconiques de Brooklyn Brewery. Ainsi que des bières sans alcool et des cocktails innovants servis par plusieurs bars. La diversité culinaire sera également mise à l'honneur avec une offre de street food représentant le melting-pot de Brooklyn. Les participants pourront savourer des pizzas, barbecues, burgers, bagels, hot-dogs et donuts. Joannes Richard, champion du monde de burger et de barbecue américain, sera d'ailleurs présent pour partager ses créations gastronomiques et son expertise.

L'événement propose aussi une riche programmation culturelle et artistique, comprenant des DJ sets, stands de tatouage, drags shows et une fête foraine. Les visiteurs pourront également profiter d'un photobooth, d'une friperie et d'ateliers DIY tels que la céramique et la sérigraphie. Si l'ensemble du programme est gratuit, certains ateliers nécessitent une inscription via le site de la Cité des Halles.

