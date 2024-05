Le festival des cuisines du monde revient à Lyon ce dimanche 2 juin de 11 heures à 17 heures. Plus de 1 800 recettes seront proposées aux visiteurs.

La première édition avait attiré plus de 3 000 curieux. Cette année, le festival des cuisines du monde revient à Lyon ce dimanche de 2 juin et espère fédérer encore plus d’enthousiasme. De 11 heures à 17 heures, plus de 1 800 recettes venue du monde entier seront proposées aux visiteurs sur le cours Gambetta grâce au travail collectif des conseils de quartier Guillotière (7e arr.), et Mutualité-Préfecture-Moncey (3e arr.), ainsi que l’association Ré(a)dorons la Guillotière.

Soutenu par la Ville de Lyon, le festival espère "valoriser ce quartier multiculturel et vivant, à travers la richesse et la diversité des cuisines présentes dans le quartier", explique la collectivité dans un communiqué ce mardi. Une fanfare, un atelier maquillage et un espace jeux seront organisés pour les enfants. L’entrée sera gratuite et des formules à 14 euros pour les adultes et à 10,50 euros pour les enfants seront mis en place.

