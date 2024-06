Un grand nombre de spectateurs du premier concert de Taylor Swift au Groupama Stadium à Lyon hier soir déplorent une organisation "chaotique".

"Un enfer", "le chaos total", "piteux", si le concert et la prestation de Taylor Swift ont enchanté dimanche les soixante-trois mille spectateurs du Groupama Stadium, à Lyon, l'organisation est largement dénoncée par un grand nombre de fans.

Portes ouvertes en retard, navettes de départ encore bondées à 1h du matin, accès difficile au stade, gestion compliquée des foules, les swifties dénoncent une organisation catastrophique. De nombreux témoignages ont fleuri sur les réseaux sociaux pour dénoncer l'organisation autour du concert de la star américaine.

"J'ai fait la queue pendant des heures sous la pluie et le vent pour espérer voir Taylor de près. Au lieu de ça, j’ai un écran géant" déplore Manon, sur X. "Jamais vu un zoo pareil, les gens sont d’une incivilité sans nom, l’organisation est inexistante", poursuit-elle. "C’était l’enfer, le chaos total pour accéder à la fosse" témoigne une fan. Une autre affirme qu’une partie de la foule a été collée et coincée devant les barrières tandis que "d’autres en profitent pour passer tranquillement".

Des problèmes de transports et un accès à la fosse difficile

Selon les constatations de nos confrères d'Actu Lyon, l'accès à la fosse a été très difficile pour certaines portes, il leur a fallu plus de trente minutes avant de parvenir à entrer dans le stade, ce qui n'a pas manqué d'agacer un grand nombre de spectateurs. Certains se seraient même mis à hurler face à la pression de la foule.

Pour finir la soirée, après un concert de trois heures trente, les fans de la chanteuse sont restés bloqués sur le parvis du stade, à attendre des navettes ou des tramways, tous plus bondés les uns que les autres. "Un enfer !!!! Jamais vu ça, entrée comme retour. Horrible, bloqué, pas transport.", déplore une spectatrice.

C'est galère pour rentrer du concert avec leur "navette". Il est 1h du mat, ça fait 1h30 que le concert est fini et y'a encore plein de monde. Merci @GroupamaStadium de ne pas avoir du tout anticipé la venue de la plus grande star du monde. #LyonTSTheErasTour pic.twitter.com/l41BVtPZ3e — Emilie 🐥 N1 of Lyon Eras tour ❤️ (@ohmyjuju_13) June 2, 2024

"Merci GroupamaStadium de ne pas avoir du tout anticipé la venue de la plus grande star du monde" poursuit Emilie sur son compte X. On peut lire également "malgré une organisation affreuse de la sécu, we made it !".

Ce lundi soir, Taylor Swift donnera le deuxième et dernier de ses concerts au Groupama Stadium. Les inquiétudes montent quant à l'organisation de cette dernière soirée à Lyon, sur Twitter les commentaires déferlent, après le "chaos' de la veille. Beaucoup s'inquiètent de ne pas avoir de place dans les navettes qui acheminent les spectateurs à l'aller et au retour. Contacté, le Sytral indique qu'aucun soucis majeur n'a été relevé dimanche soir concernant les navettes entre le stade et le centre ville de Lyon, et assure que ces navettes fonctionnent "en continu", sans troubler l'organisation.