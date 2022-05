Un espace de coworking au milieu des chats va ouvrir à Lyon le 17 mai

Le bar à chats lyonnais "Gentlecat" déménage sur la place Carnot, dans le 2e arrondissement de Lyon. Un espace 100% coworking est aménagé au milieu des chats.

Le nouveau bar à chats "Gentlecat" va passer de 100m2 à 210m2 place Carnot, dans le 2e arrrondissement de Lyon. A l'écart du salon de thé, un espace de coworking est aménagé et ouvrira ses portes le 17 mai (dès le 13 mai pour le bar à chats).

Les 10 chats auront accès au coworking et se baladeront au milieu des coworkeurs. Location possible de son espace de travail à la demi-journée ou à la semaine.

"Sur un plateau de 70m² au premier étage sur cour, avec une belle luminosité et plus de 4 mètres de hauteur sous toit, les coworkeurs (et les chats !) peuvent venir profiter d’une douzaine de bureaux", expliquent les responsables du lieu.