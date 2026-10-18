Un dimanche frais et nuageux à Lyon, jusqu’à 12 degrés attendus

Ce dimanche 18 octobre, Lyon connaîtra une journée fraîche et très nuageuse, avec quelques faibles pluies possibles dans la matinée et des températures comprises entre 9 et 12 degrés.

Le temps reste maussade à Lyon ce dimanche. Après une matinée à 9 degrés, le thermomètre grimpera légèrement dans l’après-midi, avec 12 degrés attendus. Malgré cette petite hausse, les températures resteront environ cinq degrés sous les normales de saison.

Les nuages domineront le ciel lyonnais tout au long de la journée. Quelques pluies résiduelles pourraient encore tomber le matin, avant une journée qui restera fraîche, avec 9 degrés attendus dans la nuit.