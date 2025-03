Un accident impressionnant s’est produit ce samedi matin à La Mulatière. Une voiture a fini sur le toit après avoir percuté plusieurs véhicules en stationnement.

Un accident spectaculaire s’est produit tôt ce samedi matin à La Mulatière. Une voiture a perdu le contrôle rue Stéphane Déchant, enchaînant plusieurs tonneaux avant de percuter cinq véhicules en stationnement.

Vers 6 h 30, le véhicule, circulant vraisemblablement à vive allure, a terminé sa course sur le toit. La violence du choc a laissé des traces impressionnantes, une roue s’étant même encastrée dans l’une des portières d’une voiture stationnée, rapporte Le Progrès.

Miraculeusement, le conducteur n’a été que légèrement blessé et a été pris en charge par les secours. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances précises de l’accident, notamment via les tests d’alcoolémie et de stupéfiants réalisés sur l’automobiliste.