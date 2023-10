Harcèlement sexuel : l'ancien député macroniste Stéphane Trompille condamné en appel

La Cour d'appel de Lyon a confirmé, le 15 septembre 2023, la condamnation de l'ex-député Stéphane Trompille pour harcèlement sexuel à l'encontre d'une ancienne collaboratrice. L'ancien parlementaire a également été condamné pour le licenciement abusif d'un autre collaborateur.

D'après une information repérée et publiée par nos confrères de Mediacités Lyon, l'ancien député Renaissance (ex LREM) de la 4e circonscription de l’Ain Stéphane Trompille a été condamné en appel le 15 septembre dernier pour harcèlement sexuel.

Il était accusé par une ancienne collaboratrice de "propos sexistes et salaces". En raison de la situation, la victime avait été placée en arrêt de travail puis licenciée par M. Trompille pendant cette même période, en février 2018, pour "insuffisance professionnelle". L'ancien député de l'Ain devra lui verser plus de 20 000 euros de dommages et intérêts, précise Mediacités.

Condamnation pour licenciement abusif

En mai 2020, le tribunal avait déjà reconnu le harcèlement sexuel de la part de Stéphane Trompille. Il a également été condamné pour licenciement abusif de cette victime et d'un autre collaborateur, qui avait soutenu sa collègue. L'ancien parlementaire devra verser 7400 euros de dommages et intérêts à cette seconde victime.

Remplacé en juin 2022

Pour rappel, Stéphane Trompille n'avait pas été réinvesti l'an dernier pour les élections législatives. Le camp d'Emmanuel Macron avait choisi de le remplacer par Isabelle Seguin, en raison des poursuites dont il faisait l'objet depuis mai 2020.