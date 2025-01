Dès le 22 janvier prochain, un centre dédié à la santé mentale des étudiants ouvrira ses portes au 102 rue de Marseille, dans le 7e arrondissement de Lyon.

La ComUE Université de Lyon ouvrira le 22 janvier prochain, un centre dédié à la santé mentale des étudiants. Installé dans le 7e arrondissement, le centre nommé "102" sera accessible à tous les étudiants de l'Académie de Lyon. Une équipe pluridisciplinaire, composée de médecins généralistes, d’une infirmière, d’une psychologue et d’une psychiatre permettra de suivre les élèves afin de leur offrir les soins nécessaires. Le centre dispensera des interventions préventives avec des entretiens individuels, des ateliers collectifs, et des suivis intensifs. Les informations récoltées permettront quant à elles de nourrir la recherche et les études au niveau local et national.

S'il faudra attendre le 22 janvier pour que le site ouvre ses portes, la prise de rendez-vous est d'ores et déjà ouverte sur masante.universite-lyon.fr. Les consultations se feront sans avance de frais pour les étudiants, le centre pratiquant le tiers payant intégral.

Une demande croissante

"102" permettra de répondre à une demande de suivi croissante chez les étudiants. Selon les résultats du dispositif Psy Etudiant impulsé par l'Etat, 61 000 jeunes auraient été accompagné par un psychologue depuis 2021. Des chiffres qui ne cessent de croître chaque mois, avec plus de 10 000 étudiants suivis en mars 2024, contre moins de 8500 en septembre 2023.

