L'académie de Lyon va distribuer à tous ses lycéens une carte des renseignements essentiels à la vie lycéenne. Celle-ci rassemble des numéros et des informations sur le harcèlement, les urgences, la santé mentale...

Au mois de janvier, les lycéens de l'académie de Lyon se sont vus distribuer une carte de la vie lycéenne. Ce nouvel outil au format carte bleue "regroupe des numéros utiles et informations pratique pour aider les lycéens", explique l'académie dans un communiqué. Cette carte doit permettre aux élèves d'avoir à disposition tout un ensemble de renseignements relatifs aux urgences, à la santé mentale et au harcèlement. Des informations sur leurs droits et démarches administratives, sur la culture, l'orientation et l'emploi y ont également été incluses.

Lire aussi : Harcèlement scolaire : prévention et solutions

Une question de santé mentale

Elaborée par et pour les lycéens, cette carte doit venir "en complément des prises en charges par les professionnels médico-psy-sociaux", précise le rectorat. Celui-ci ajoute qu'il s'agissait d'une demande des élèves, portée par le Conseil académique de la vie lycéenne (CAVL) de Lyon. Pour donner vie à ce support, de nombreux acteurs ont collaboré avec les représentants des élèves. Parmi eux, les référents académiques harcèlement, la déléguée académique à la vie lycéenne et les conseillers départementaux du service social.

"Beaucoup d'entre nous ne connaissent que très peu les aides auxquelles ils ont accès", explique Youness, élu au CAVL de Lyon. Cette réalité, ajoutée au mal être des jeunes et aux problématiques liées au harcèlement a donc conduit à la création de cette carte.

Lire aussi : On s’en serait bien passé : les fins de mois difficiles des lycées de la région AURA