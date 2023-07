20% des humains seraient plus attirants que les autres aux yeux et à la trompe des moustiques. On vous explique pourquoi.

Le moustique ne pique pas pour se nourrir. Seuls les moustiques femelles piquent, afin de récupérer de la protéine pour le développement de leurs œufs. Ainsi, le groupe sanguin peut, plus ou moins, les attirer ; les personnes de groupe O sont ainsi presque deux fois plus piquées que celles du groupe A.

La consommation de bière attire les moustiques

Les moustiques sont capable de sentir à plus de 30 mètres de distance notre rejet de dioxyde de carbone - gaz carbonique, émis notamment par la respiration. Les personnes les plus grandes ou les plus larges sont donc susceptibles d'être plus touchées. C'est ce qui explique qu'en moyenne, les femmes enceintes sont très touchées tandis que les enfants le sont moins que les adultes. De plus, une température du corps élevée attire plus moustiques : les femmes enceintes sont là aussi concernées.

La consommation d'alcool, plus particulièrement de bière, a également été testée scientifiquement pour l'attirance des moustiques et... elle est bien effective. Mais la corrélation entre la hausse de température corporelle ou le changement de sueur provoqués par l'alcool et l'attirance des moustiques n'est pas établie : l'explication reste floue.

Transpiration, bactéries, humidité...

Justement, la transpiration est un facteur important de l'attirance des moustiques sur les humains : l'odeur dégagée par la peau ou le corps, en général. Des odeurs préférées ? Celles de l'acide lactique, l'acide urique ainsi que l'ammoniac. Si l'acide lactique est plus produit par les sportifs, la production des autres substances dépend du métabolisme.

Les bactéries sont également des sources d'attractivité de notre corps. Les personnes ayant de grandes quantités d'une même bactéries semblent être les plus prisées par les moustiques.

En plus d'avoir un odorat particulièrement développé, la vision des moustiques est aussi à prendre en compte. Porter des vêtements noirs, bleus ou rouges pourraient les attirer.

85% de l'attractivité des humains pour les moustiques

proviendrait de la génétique

Finalement, environ 85% de l'attractivité des humains pour les moustiques proviendrait de la génétique. En dehors des anti-moustiques, une solution pour les éviter serait de supprimer les lieux où les ils se reproduisent. Ils pondent dans l'eau ou les surfaces humides, il faut donc éviter de mettre en évidence de l'eau stagnante, des objets troués ou humides.

L'Agence Régionale de Santé alerte sur le moustique tigre, porteur éventuel des maladies de la dengue, du chikungunya, ou du Zika. Cette année, la région Auvergne-Rhône-Alpes est particulièrement concernée, dont la métropole de Lyon, par le moustique tigre. La région est en surveillance renforcée entre le 1er mai et le 30 novembre prochain.