Un candidat LR à la présidentielle rencontrera Wauquiez dimanche à Lyon

Candidat à l’investiture Les Républicains (LR) à l’élection présidentielle 2022, Philippe Juvin sera à la rencontre d’élus dans le Rhône ce dimanche 10 octobre. Dans l’après-midi, il échangera avec le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez.

C’est un personnage récurrent des plateaux télés depuis le début de la crise covid. Philippe Juvin, en charge du service des urgences de l’hôpital Pompidou à Paris, est en lice pour accéder à la présidence en 2022. Engagé à droite, le maire Les Républicains (LR) de la Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine), fait partie des candidats à l’investiture LR pour la présidentielle 2022. Dans la course face à Éric Ciotti, Valérie Pécresse, ou encore Michel Barnier, Philippe Juvin sera en déplacement à Lyon ce dimanche 10 octobre.

Il prendra part à la grande fête de rentrée des Républicains du Rhône et de la métropole de Lyon à Tassin-La-Demi-Lune aux côtés d’Alexandre Vincendet, président de la fédération LR du Rhône, Bernard Perrut, secrétaire départemental, et de tous les parlementaires et élus LR du département et de la métropole. Ensuite, il s’entretiendra avec Laurent Wauquiez, président de la Région Auvergne- Rhône Alpes, au siège du Conseil régional à Lyon.