Un budget record pour les sapeurs-pompiers de Haute-Savoie en 2025

Le département de Haute-Savoie a annoncé un budget historique de 135 millions d'euros pour ses sapeurs-pompiers en 2025.

Avec un territoire aux caractéristiques géographiques spécifiques, la Haute-Savoie fait face à un nombre élevé d'interventions (secours en montagne, incendies et événements climatiques extrêmes). Le budget voté le 30 janvier 2025 par l'Assemblée départementale de Haute-Savoie a présenté une enveloppe record de 135 millions d'euros pour ses sapeurs-pompiers, notamment pour les zones rurales et montagneuses, où l’accès est parfois compliqué.

Ce budget de 135 millions d'euros vise à renforcer la réactivité des équipes, tout en favorisant la modernisation des équipements et du matériel. Il met également l'accent sur le recrutement et la formation de nouveaux personnels, afin d'anticiper les défis futurs. Il sera également utilisé pour soutenir les communes, notamment dans le financement des casernes et des équipements locaux. En effet, les petites communes sont souvent les plus touchées par les besoins urgents de secours.

Avec ce budget de 135 millions d’euros, la Haute-Savoie se positionne comme un modèle de réactivité et de préparation face aux risques. Le département met en œuvre une politique ambitieuse pour assurer un service de secours toujours plus moderne, rapide et sécurisé pour ses habitants et visiteurs. Pour Martial Saddier, président du Conseil départemental de Haute-Savoie, "ce budget primitif 2025 témoigne de notre ambition pour la Haute-Savoie : préparer l'avenir tout en répondant aux besoins d'aujourd'hui".