Un 4e service de location de trottinette à Lyon : Tier

Les services de location de trottinettes électriques sans station se suivent et se ressemblent à Lyon. Après Lime, VOI, Flash, un quatrième opérateur vient de se lancer dans la ville : Tier.

Comme les autres, il se base sur le même principe. Les trottinettes sont placées en ville, il est possible de les déverrouiller grâce à une application. Chaque location est facturée 1 euro et chaque minute d'utilisation coûte 15 centimes. Ce type de service peut rapidement coûter cher lorsqu'on l'utilise régulièrement (lire aussi : Quand louer régulièrement une trottinette coûte plus cher que de l'acheter).

Un 5e avant le printemps

Selon nos informations, un cinquième service de location devrait arriver à Lyon avant le printemps, soulevant la question du partage de l'espace public. Ces start-ups ne versent aucune redevance à la ville ou la métropole qui de leur côté attendent la loi mobilités pour pouvoir mieux les encadrer.

Lyon souhaite faire signer des chartes de bonne conduite aux opérateurs, mais n'a pas encore de cadre légal pour les contraindre. Néanmoins la ville peut faire enlever par la police municipale les trottinettes garées sur des emplacements gênants. Avec la multiplication des services, en très peu de temps, ainsi que le déploiement de scooters électriques en location sans station (lire ici), le point de rupture pourrait arriver très rapidement, tout comme le rejet de la part des autres usagers de l'espace public.

