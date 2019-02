Y a-t-il trop de services de location de trottinettes électriques à Lyon ?

Les services de location de trottinettes électriques ont envahi les rues de Lyon. Alors que Lime et VOI sont déjà implantées, d'autres opérateurs arrivent. Pensez-vous qu'il y a trop de services à Lyon ? Répondez à notre sondage en ligne.

Lime, VOI, bientôt Flash, et les autres : de nombreux services de location de trottinettes électriques s'implantent à Lyon. Deux sont déjà là, d'autres vont suivre ces prochaines semaines, avec au moins cinq opérateurs sur la ville d'ici cet été. Leur mode opératoire est toujours le même, ils déploient des trottinettes en ville qu'il est possible de débloquer avec une application. Le tarif est d'un euro par déverrouillage, puis 15 centimes par minute d'utilisation, soit 2,5 euros les dix minutes. L'addition peut vite grimper, au point qu'il est plus intéressant d'acheter une trottinette quand on est utilisateur régulier (lire ici). Le reste du temps, les trottinettes sont stationnées sur les trottoirs, s'attirant aujourd'hui les foudres des associations d'aveugles, ces derniers étant gênés dans leur déplacement par ces nouveaux obstacles (lire ici).

Tous les soirs, des autoentrepreneurs ou intérimaires viennent récupérer les trottinettes pour les recharger chez eux. Alors que certains militent pour une approche verte de la fonction, réalisant leur tournée à pied ou en trottinettes, d'autres utilisent des camions, pour un bilan carbone pour le moins discutable.

À Lyon, la ville tente de mettre en place des chartes de bonne conduite pour les acteurs. Néanmoins, comme la métropole, elle ne dispose pas encore d'outils pour les contraindre, attendant désormais le vote de la loi mobilités. Selon nos informations, Lyon regarde désormais avec la police municipale pour faire enlever les trottinettes les plus gênantes. Les start-ups qui occupent aujourd'hui les rues avec leurs deux roues ne versent aucune redevance pour l'occupation de l'espace public, ce qui commence à faire grincer quelques dents. En attendant, les services continuent de se déployer en ville.

Et vous, que pensez-vous de cette multiplication de service de trottinettes à Lyon ? Estimez-vous qu'il y en a trop ? Doivent-ils payer une redevance à la ville ou la métropole ? Répondez à nos deux sondages Internet ci-dessous.

