Trois sujets lyonnais à éviter pour passer un bon repas de Noël

Noël c'est : se retrouver en famille, avec des amis... La convivialité, la joie. Noël c'est aussi un long repas avec de longues discussions. Alors comment passer de bonnes fêtes sans trop se fâcher ?

S'il y a un sujet qui a bercé l'actualité cette année à Lyon, c'est bien celui de la sécurité. En ville, dans les quartiers de l’agglomération, dans les transports... La mairie, la région, les forces de l'ordre font-elles suffisamment pour la tranquillité des Lyonnais ? Pour l'heure, le quartier de la Guillotière qui a fait couler beaucoup d'encre s'est vu attribuer beaucoup plus de moyens humains pour garantir la sécurité. Plusieurs descentes de police ont été réalisées et plus d'agents sont sur place.

Côté mairie, une mission d'information a été mise en place pour la sécurité. Les dernières actualités nous l'ont montré, ce sujet est au centre des préoccupations. Avec le drame survenu à Vaulx-en-Velin il y a peu de temps, des renforts policiers ont été demandés par la commune pour lutter contre les squatteurs et les dealers. Pour les fêtes de fin d'année, pourquoi ne pas mettre en avant la solidarité qui s'est organisée à la suite de l'incendie ?

La mobilité

Autre sujet tendu de l'actualité, celui des transports et de la mobilité. Pour rappel, une grève de la SNCF est en cours ce week-end des fêtes. Le Rhônexpress et deux trams sont aussi à l'arrêt. Pour continuer sur les transports en commun, on a aussi assisté aux pannes à répétition sur le réseau TCL.

La ZFE est aussi une grande préoccupation des Lyonnais. La mairie écologiste souhaite diminuer le nombre de voitures au sein de la capitale des Gaules. Pour cela, les foyers n'auront plus qu'une seule vignette de stationnement et les véhicules Crit'Air 5 ne peuvent plus circuler depuis le 1er septembre.

La santé

Dernier sujet d'une liste non exhaustive : la santé. La ville de Lyon est-elle un désert médical ? Est-il encore possible de trouver un médecin traitant ? Combien de temps pour avoir un rendez-vous ? Autant de questions que les Lyonnais peuvent se poser au quotidien.

De l'autre côté, les soignants ne sont pas en reste. Plusieurs grèves ont eu lieu ces derniers temps, notamment la grève des étudiants en médecine mécontents de se voir attribuer une 4e année d'internat.