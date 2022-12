Lyon : une mission d'information et d'évaluation sur la sécurité mise en place

Trois groupes d'opposition à la majorité écologiste ont obtenu la création d'une mission d'information et d'évaluation sur la sécurité. Une mesure demandée en octobre 2022.

Yann Cucherat, Pierre Oliver et Georges Képénékian, présidents de trois groupes d'opposition à la majorité municipale lyonnaise l'avaient demandé en octobre dernier. Jeudi 15 décembre, la création de cette mission d'information et d'évaluation sur la sécurité a été adoptée.

La demande survient après qu'un policier de la BAC a été renversé mercredi 12 octobre dans le 5e arrondissement lors d'un refus d'obtempérer.

L'opposition fustige la gestion de la sécurité

C'est David Kimelfeld qui, le premier, a pris la parole. "La sécurité ce n'est pas uniquement la prévention et la répression", expose-t-il. "Renforcer les effectifs dans les secteurs qui en ont besoin n'est pas une fin en soi. Il faut un plan plus global", ajoute-t-il. Il prend aussi l'exemple de la soirée de mercredi 14 décembre au soir pour le match entre la France et le Maroc : "le travail des forces de l'ordre aurait été facilité s'il y avait une meilleure communication avec la mairie."

Yann Cucherat pour sa part dédouane la mairie : "l'insécurité n'est pas apparue en 2020, l’exécutif n'est pas complètement responsable." Il résume sa position en se demandant si "la municipalité a fait tout ce qui est en son pouvoir pour assurer la sécurité des Lyonnais." Pierre Oliver de son côté déplore les difficultés rencontrées pour recruter des policiers municipaux. "Fin novembre le niveau était au plus bas, 282 postes pourvus sur 364 libres."

Autant de questions auxquelles les conseillers élus devront répondre.

Voici les conseillers qui composent cette mission

Camille Augey

Mohamed Chihi

Fanny Dubot

Bertrand Maes

Vincent Monot

Sophia Popoff

Yvan Revel

Philippe Prieto

Tristan Debray

Pierre Oliver

Béatrice de Montille

Ludovic Hernandez

David Kimelfeld

