Alors que Jean-Jacques Goldman a été une nouvelle fois élu personnalité préférée des Français, trois noms lyonnais se glissent dans le Top 50 de ce classement.

Indétrônable, le chanteur Jean-Jacques Goldman est à nouveau arrivé au sommet du classement des personnalités préférées des Français, réalisé comme chaque année par l'institut de sondage Ifop et publié dans les colonnes du Journal du Dimanche. C'est la huitième année consécutive et la quatorzième fois que Goldman remporte ce titre. Derrière lui, l'acteur Omar Sy et le judoka Teddy Riner complètent le podium.

Dans ce Top 50, figurent trois personnalités originaires de Lyon. L'humoriste Florence Foresti passe de la 34e place à la 22e place cette année. Elle est d'ailleurs la 9e personnalité préférée des femmes. Un peu plus loin, la comédienne culte de "Joséphine, Ange Gardien", Mimi Mathy, se classe à la 43e position et gagne quatre places (47e l'année dernière). Pour refermer cette édition lyonnaise, Stéphane Bern est la 48e personnalité préférée des Français... et perd ainsi vingt places au classement.

