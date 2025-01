Mort de Jean-Marie Le Pen : les personnalités politiques lyonnaises réagissent

Les élus de Lyon et du Rhône réagissent après la mort du co-fondateur du Front national, Jean-Marie Le Pen.

Figure de l'extrême droite et connu pour ses positions antisémites, racistes et négationnistes le co-fondateur du Front national, Jean-Marie Le Pen est mort mardi 7 janvier à l'âge de 96 ans. À Lyon et dans le Rhône des élus ont d'ores et déjà réagi, notamment la députée RN du Rhône, Tiffany Joncour qui a salué un homme "visionnaire sur nombre de sujets" et qui a su "imposer ses idées et bousculer le débat public avec force" considère-t-elle. Et d'ajouter : "Son empreinte demeurera."

Agnès Marion, candidate défaite du RN dans la 9e circonscription du Val d'Oise et ex-candidate lyonnaise Reconquête ! aux élections européennes a quant à elle posté une photo de Jean-Marie Le Pen accompagné de signes de prière. Le militant d'extrême droite et ancien membre de Génération identitaire, Damien Rieu a publié une déclaration de Jean-Marie Le Pen qui lui avait valu une condamnation pour incitation à la haine raciale.

« Le jour où nous aurons, en France, non plus 5 millions mais 25 millions de musulmans, ce sont eux qui commanderont. Et les Français raseront les murs, descendront des trottoirs en baissant les yeux. Quand ils ne le font pas, on leur dit : « Qu'est-ce que tu as à me regarder… — Damien Rieu (@DamienRieu) January 7, 2025

À gauche, le maire Les Écologistes du 4e arrondissement, Rémi Zinck a également réagi sur X. "Si Jean-Marie Le Pen est décédé, ses idées de haine, de rejet des des différences et de repli identitaire sont hélas bien vivantes. Plus que jamais, nous devons porter haut les valeurs de la République", indique-t-il.