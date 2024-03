Situé au coeur du parc Sergent Blandan, dans le 7e arrondissement de Lyon, le château de La Motte va être réhabilité en hôtel, restaurant et lieu de vie. Le coût total du projet s’élève à 30 millions d'euros.

Monument de la Renaissance, le château de La Motte situé dans le parc Sergent Blandan (7e arr.) va connaître une nouvelle vie. La Métropole de Lyon, propriétaire du parc Sergent Blandan, vient de signer un bail à construction de 62 ans avec le promoteur Carré d’or pour restaurer et transformer le château de La Motte ainsi que le magasin d’armes situé à proximité en hôtel, restaurant et lieu de vie culturel.

Intérieur du magasin d'armes au château de La Motte. CM

25 millions d’euros ont ainsi été investis par Grand Mess, la Banque des Territoires et Bpi France pour la réalisation des travaux. À cela s'ajoute encore 5 millions d'euros toujours financés par Grand Mess pour l'aménagement de tous les intérieurs. Les acteurs du projet espère qu'il redynamisera ce secteur du parc tout en préservant le château, inscrit à l’inventaire des monuments historiques de Lyon.

Près de 6 000 m2 réhabilités

L’idée est née en 2014 après un appel à projets lancé par la Métropole de Lyon. Dix ans plus tard et après de nombreux rebondissements, ce sont près de 6 000 m2 qui vont être transformés pour recevoir du public. La restauration du château de La Motta permettra à terme accueillir de la restauration, des réception ou encore des projets culturels. "Nous allons adapter le programme au lieu et non l’inverse", assure Clément Vergély, l’un des architectes du patrimoine en charge de la maîtrise d’oeuvre.

À cela, un bâtiment de 3 000 m2 sera construit entre le château et le magasin d’armes, situé en contrebas du château, et deviendra un hôtel. Chambres, salles de restauration et bureaux seront installés. Le magasin d’armes de 1 900 m2 sera quant à lui rehaussé, réhabilité et accueillera également des chambres de l’hôtel. Un kiosque-buvette sera enfin ouvert aux pieds du château et sera ouvert sur tout le parc.

Bruno Bernard et Fanny Dubot présentent le projet pour le château de La Motte. CM

Ce mardi, Fanny Dubot, maire du 7e arrondissement de Lyon, a salué cette réhabilitation qui s’inscrit "dans cette grande histoire du parc Sergent Blandan." Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, a annoncé une troisième phase de travaux pour le parc "à l’automne 2024." L’ensemble du projet devrait ouvrir au public d’ici 2027.

