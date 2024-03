Les axes Lyon-Valence et Lyon-Saint-Etienne seront perturbés par des travaux les samedi 30 et dimanche 31 mars.

Pour ce week-end de Pâques, deux lignes ferroviaires du Sud de Lyon verront leur circulation perturbée par des travaux. Le chantier doit notamment permettre la modernisation des installations du réseau sur le secteur. Ces opérations seront menées dès 9 heures ce samedi et jusqu'à dimanche 18 heures.

Plusieurs lignes perturbées

La circulation des trains sera totalement interrompue entre Lyon et Valence. Quant aux TER reliant Lyon, Avignon et Marseille, ils partiront directement de Valence sans passer par la capitale des Gaules. Quelques TER circuleront toutefois entre Lyon et Valence en passant par la rive droite du Rhône. Ils ne desserviront donc pas les gares de Vienne, Saint-Clair-les-Roches et du Péage-de-Roussillon. La SNCF mettra en place des bus de substitution entre Lyon-Part-Dieu et Valence et Perrache et Vienne.

Les trains ne circuleront pas non plus entre Lyon-Part-Dieu et Saint-Etienne. Il sera tout de même possible de rejoindre la ville depuis la gare de Lyon-Perrache, dont les trains seront plus nombreux pour limiter l'impact des travaux.

