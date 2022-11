Travaux du métro B à Lyon : quelles perturbations à venir ?

Les perturbations sur le métro B à Lyon se poursuivent du 28 au 30 novembre mais aussi en décembre, en vue du rallongement de la ligne.

Depuis le mois d'octobre, les travaux de rallongement du métro B s'accélèrent à Lyon. Pour cela, le métro est fermé tous les soirs du lundi au mercredi inclus, y compris cette fin novembre. Les perturbations en décembre seront différentes.

Pas de métro fin décembre

La ligne B ne circulera les 28, 29 et 30 novembre à partir de 21h15 (dernier départ de Charpennes) et 21h25 (dernier départ de gare d'Oullins). Le trafic sera suppléé, comme depuis de nombreuses semaines, par des bus relais. Les soirées du lundi 12, mardi 13 et mercredi 14 décembre seront également concernées par le même mode de fonctionnement.

Après cette période, les Lyonnais pourront profiter des horaires habituels du métro jusqu'après les fêtes de Noël. Le métro B sera ensuite fermé totalement durant les journées des 27, 28 et 29 décembre. Le calendrier du début d'année n'est pas connu pour l'instant.

Ces opérations, contraignantes pour les usagers et dans une période de pannes récurrentes, visent à créer deux nouvelles stations pour l'automne 2023 : Oullins-Centre et Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud.